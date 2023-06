Parauapebas: Três pessoas ficam feridas em acidentes no final de semana

​Três pessoas ficaram feridas em dois acidentes diferentes registrados neste final de semana em Parauapebas, sudeste do Pará. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal. Na madrugada de sábado (10), um casal ficou ferido ao se envolver em uma batida nas proximidades da Chácara no Gaúcho, na Rua E.

Equipes da Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionadas e atenderam a ocorrência. Os socorristas fizeram a retirada das vítimas de dentro de um carro, que ficou com a lataria bastante destruída. A polícia não informou a dinâmica do ocorrido.

O condutor do automóvel foi identificado como Magno Silva. A equipe de saúde identificou que ele apresentava fratura em uma das mãos. Já a mulher envolvida no acidente estava atordoada e não soube informar seu nome. Ela não apresentava ferimentos graves.

O segundo acidente foi registrado no início da manhã deste domingo (11), próximo a Palmares II. Erivaldo Paulino de Lima estava de moto, da qual ele caiu, em circunstâncias ainda não esclarecidas e, possivelmente, quebrou uma perna. A vítima também apresentava várias escoriações pelo corpo.