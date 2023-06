Mototaxista morre esmagado e passageiro fica gravemente ferido em acidente com carreta, em Marabá

Um mototaxista, identificado como Gilvan Araújo, morreu esmagado por uma carreta na tarde deste sábado (10), enquanto realizava uma corrida com um passageiro na garupa. O acidente ocorreu por volta das 14h, na BR-222, em frente a um posto de combustíveis, à altura da Folha 19, no Núcleo Nova Marabá.

Gilvan era cadastrado no Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU). De acordo com testemunhas, o mototaxista e o passageiro foram atropelados por uma carreta no momento em que a vítima realizava uma ultrapassagem irregular. Com o impacto, Gilvan morreu na hora. O passageiro sobreviveu e teve graves ferimentos.

VEJA MAIS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares para prestar socorro ao passageiro ferido. Uma equipe médica chegou ao local minutos depois e prestou os primeiros socorros, estabilizando a vítima antes de encaminhá-la ao hospital.

Colegas de Gilvan se mobilizaram e foram até o local do acidente acompanhar os desdobramentos do caso. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo da vítima.