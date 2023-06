Crianças que sofreram acidente aéreo são encontradas com vida na Colômbia; vídeo

As crianças que sofreram acidente aéreo na Colômbia foram encontradas com vida após 40 dias da tragéfia, informou nesta sexta-feira (9) a imprensa colombiana. A informação foi confirmada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

Irmãos estavam perdidos na Amazônia colombiana desde o acidente, no dia 1° de maio. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também anunciou o resgate em uma rede social. Veja:

"Uma alegria para todo o país! As 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas", disse pelo Twitter.

Os quatro, que são irmãos, estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio - as crianças têm 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses. A mãe e dois adultos morreram no acidente.

