Militares encontram pegadas de uma das crianças desaparecidas na floresta amazônica

As forças militares colombianas divulgaram pistas do possível paradeiro das quatro crianças desparecidas na floresta amazônica. As fotos mostram pegadas em um terreno lamacento, além de frutas que podem ter sido consumidas pelos menores durante seus deslocamentos. Lesly, Soleiny, Tien e Cristin são irmãs e estão desparecidas desde 1º de maio.

As crianças viajavam com a mãe, o piloto e um líder indígena em um avião que partiu de Araracuara em direção a San José Del Guaviare, na Colômbia. A aeronave deu sinais de problemas mecânicos e caiu no meio da floresta. No local da queda, foram encontrados apenas os corpos dos três adultos.

De acordo com os militares, a marca recém-descoberta deve pertencer a Lesly Jacobombaire Mucutuy, que é a mais velha e tem 13 anos. As irmãs menores tem idades que variam de 11 meses a 9 anos. Durante as buscas, já foram encontrados uma mamadeira que provavelmente pertencia ao bebê, cascas de outros frutos, um abrigo improvisado feito com paus e pedras, além de tesouras, fitas de cabelo e pegadas menores.

“As buscas não pararam e continuamos esperando encontrar as crianças com o apoio das equipes satélites que orientam e dirigem as tropas e comunidades indígenas da região”, afirma o comunicado dos militares divulgado em uma rede social.