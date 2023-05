Crianças seguem desaparecidas na Amazônia após acidente aéreo; abrigo improvisado é encontrado

As quatro crianças com idades entre 11 meses e 13 anos que teriam sobrevivido a um acidente aéreo na floresta amazônica da Colômbia seguem desaparecidas. O presidente do país, Gustavo Petro, chegou a anunciar que elas haviam sido encontradas com vida e o Instituto Bem-Estar Familiar disse que os sobreviventes estariam em uma aldeia indígena. Porém, logo em seguida, o governo colombiano mudou a versão sobre o caso e admitiu não saber o paradeiro dos irmãos, que são indígenas.

Cerca de 100 militares e indígenas ajudam nas buscas. “Quem dera soubéssemos onde estão as crianças. Por isso estamos em operação de busca. A Operação Esperança (como foi batizada a mobilização que procura pelos sobreviventes) está nos dando luzes", declarou Astrid Cáceres, diretora do Instituto Bem-Estar Familiar, à rádio colombiana Caracol.

Três adultos, incluindo o piloto e a mãe das crianças, morreram na queda a aeronave e os corpos já foram encontrados. O acidente ocorreu no dia 1º de maio. Pistas encontradas durante as buscas sugerem a possibilidade de que haja ao menos um sobrevivente, de acordo com o Exército. Um cachorro treinado, por exemplo, encontrou uma mamadeira em um ponto afastado do local do acidente. Sapatos, roupas e uma fruta mordida também foram achados.

Os militares ainda se depararam com um abrigo improvisado com galhos, no dia 17 de maio. Segundo o avô das crianças, Fidencio Valencia, os irmaos "estão acostumados com a floresta", mas podem ter se escondido, por medo, após o acidente. "Queremos ver ou encontrar as crianças. Sei que estão há muito tempo na floresta. Com o apoio de todas as pessoas, energia indígena e orações, podemos", disse Valencia ao telejornal Noticias Caracol.