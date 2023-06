Ex-apresentadora de jornal e mais duas amigas morrem em acidente em Goiás

Leilane Lustosa Macedo de Oliveira, ex-apresentadora da TV Anhanguera do Tocantins, e outras duas amigas morreram em um acidente na BR-153, no começo da noite desta sexta-feira (9), em São Luiz do Norte, em Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu dois carros e um caminhão, nesta sexta-feira (9), por volta das 18h30. As informações são do G1 Tocantins.

VEJA MAIS

Uma das vítimas, que não teve o nome revelado, chegou a ser encaminhada para o Hospital São Luiz do Norte, mas não resistiu. Fotos do carro em que as três viajavam mostram que ele ficou completamente destruído após a colisão. Até o momento, as dinâmicas do acidente, que ocorreu por volta das 18h3, não foram esclarecidas.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal de Uruaçu (GO), onde aguardavam, até esta última atualização, a liberação dos familiares.

Leilane e as amigas saíram de Gurupi, sul do Tocantins, com destino a Abadia de Goiás (GO), onde iriam participar de um encontro de motoclube feminino. Elas morreram antes de chegar no evento.

Leilane era formada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade de Gurupi (Unirg) e pós-graduada em comunicação empresarial e marketing. Segundo o G1, ela atuou no jornalismo por mais de 15 anos. Durante a graduação, chegou a estagiar na TV Anhanguera, em Gurupi, no ano de 2005. A jornalista também atuou como repórter do Jornal do Tocantins e de outros veículos de comunicação.

Em 2016, foi contratada como editora regional da TV Anhanguera em Gurupi e apresentou o Jornal Anhanguera 1ª Edição, com transmissão ao vivo para cidades da região sul do estado. Nos últimos anos, passou a trabalhar como assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi.