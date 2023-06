Colisão de moto e carreta mata pai e filho na BR-163, no sudoeste do Pará

Pai e filho morreram após a colisão da moto em que trafegavam com uma carreta na pista da rodovia BR-163, entre o município de Novo Progresso e Moraes de Almeida, distrito do município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O acidente se deu na manhã da segunda-feira (5), e as vítimas foram identificadas como Edmiltom Moraes Teixeira e Benedito Alves Teixeira.

Duas carretas se chocaram na estrada, e, logo após, uma motocicleta com pai e filho colidiu na traseira de um dos veículos. As duas pessoas morreram no local. As informações são do Portal Giro.

Fogo na pista

Essa colisão entre as carretas, segundo testemunhas, ocorreu por volta das 10h. Um dos veículos teria tentado realizar uma ultrapassagem em curva, colidindo frontalmente com o outro que seguia na pista oposta.

As carretas chegaram a pegar fogo após o acidente. Com isso, houve interdição da via e a carga de soja de um dos veículos espalhou-se pela pista. A Polícia Militar compareceu ao local da ocorrência e aguardou a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Itaituba.