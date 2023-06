Matou a facadas: suspeito confessa ter assassinado homem dentro de bar em Uruará

Policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar prenderam o homem suspeito de matar, a facadas, Izaque da Silva Moreira, de 29 anos. O crime ocorreu em um no bar do centro da cidade de Uruará, no sudoeste do Pará.

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como Vanildo Oliveira de Carvalho, de 31 anos. Após ser detido pela PM, ele teria confessado o crime. Izaque foi esfaqueado três vezes. Foram dois golpes no antebraço esquerdo e um no tórax. A guarnição ainda o levou para o Hospital Municipal de Uruará, onde a equipe de plantão constatou a morte dele.

A prisão de Vanildo dele ocorreu ainda na madrugada de sábado (17), logo após o homicídio, informou, ainda, a Gazeta Real. Por volta de 3h50h da madrugada daquele sábado, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender aquela ocorrência no bar localizado na avenida Ângelo Debiasi com a rua Rui Barbosa.

No local, eles constataram o crime e receberam informações sobre as características físicas do autor do homicídio. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito. Ele estava em um beco onde fica um posto de gasolina e próximo do local do crime. Ainda segundo essa versão, ele confessou ser o autor da morte de Izaque e foi preso em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam duas facas. Ele foi levado para a delegacia, para ser autuado em flagrante.