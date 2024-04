Corpos encontrados em barco no Pará: PF suspeita que vítimas sejam todas do sexo masculino

A suspeita da Polícia Federal é de que os nove corpos encontrados dentro de uma embarcação à deriva na região do Salgado paraense​ sejam do sexo masculino. A informação foi repassada pelo diretor do Instituto Nacional de Criminalística (INC), da Polícia Federal, Carlos Alberto Palhares, na manhã desta quinta-feira (25), durante a inumação dos corpos das vítimas, realizada no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém.

“Eram oito pessoas dentro do barco, uma fora, todas do sexo masculino. Mas têm documentos de mulheres. Então, a gente sabe que possivelmente tinha pessoas que eram familiares. Não dá para saber quem são as nove pessoas. O processo de identificação tem quatro etapas, nós cumprimos duas, que é de coletar os corpos no local e examinar”, explicou o diretor do Instituto Nacional de Criminalística (INC), da Polícia Federal, Carlos Alberto Palhares, acrescentando que todas as vítimas possivelmente eram adultas.