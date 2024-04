Homem é preso em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantil, em Belém

Um homem que não teve identidade nem idade divulgadas foi preso na manhã desta quarta-feira (24), em Belém, no Pará, por armazenamento de imagens de abuso sexual infantil. A prisão foi efetuada durante a operação "KING8", deflagrada nesta quarta pela Polícia Federal do Pará.

Conforme a PF, a operação visa combater crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil por meio de plataforma digital na internet.

Como foi a prisão em Belém?

No cumprimento do mandado, expedido pela Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua, os policiais encontraram abundante de arquivos ilícitos armazenados no celular e computador do investigado, que foi preso em flagrante.

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que sejam descobertos pela investigação.

A PF do Pará explicou que a operação foi denominada KING8 em referência ao nome de usuário e e-mail utilizado pelo investigado para cometer os crimes.