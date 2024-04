PF prende suspeito durante operação de combate ao abuso sexual infantil em Capanema

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), a operação "Mega NCX", na cidade de Capanema, no nordeste paraense. O objetivo é combater crimes de venda, armazenamento e compartilhamento de imagens relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil pela internet.

No cumprimento do mandado, expedido pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Castanhal-PA, os policiais encontraram grande quantidade de arquivos criminosos, o que gerou a prisão em flagrante do investigado.

A investigação se originou após denúncias de um link da internet, que estaria armazenando e compartilhando mídias de abuso sexual infantojuvenil. A operação foi denominada "Mega NCX" porque o investigado utilizava a plataforma Mega para montar "packs" (pacotes) dos arquivos e vendê-los em grupos de mensagem.

Ainda segundo a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, o investigado responderá pelos crimes de venda, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser descobertos no decurso das investigações.