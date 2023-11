Suspeitos de armanezar vídeos de abuso sexual infantojuvenil são presos em Belém

Duas pessoas, não identificadas por questões de segurança, foram presas em flagrante nesta quinta-feira (29), em Belém, suspeitos de colecionar conteúdo relacionados ao abuso sexual infantojuvenil em seus dispositivos eletrônicos. A prisão ocorreu após a deflagração da Operação “Atvparaleks”, da Polícia Federal (PF), que visa combater compartilhamento e produção de materiais relacionados a esse tipo de crime na rede social X, o antigo Twitter.

As prisões ocorreram durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. Os computadores e celular dos suspeitos foram levados e serão submetidos a perícia técnica.

De acordo com a PF, as investigações iniciaram após o órgão começar receber denúncias de que usuários do “X” estavam compartilhando arquivos de pornografia de crianças e adolescentes em suas páginas na rede social.

“Utilizando técnicas avançadas de investigação de crimes cibernéticos, a Polícia Federal identificou os donos dos quatro perfis da rede social”, explicou a PF em nota.

As investigações da PF mostram que os envolvidos no crime se conheciam e conversavam por meio de um chat na rede social, onde compartilhavam os arquivos de conteúdos pornograficos. Os suspeitos chegaram a divulgar as imagens em seus perfis, mas o próprio “X” derrubou as contas e as publicações após as denúncias.

Os dois investigados vão responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de outros crimes que sejam descobertos no decorrer das investigações.