Pedófilo que colecionava brinquedos para atrair crianças na internet é preso

Nesta quarta-feira (26), um homem de 33 anos foi detido por disseminar conteúdo de exploração sexual envolvendo menores de idade na internet. A investigação, conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), também resultou na apreensão de aproximadamente 1,7 mil arquivos de vídeos de pedofilia, que totalizavam 150 gigabytes.

O caso aconteceu em Santa Maria, no Distrito Federal, e contou com atuação da Polícia Civil do Estado (PCDF). Durante as buscas na casa do suspeito, uma peculiaridade chamou a atenção das equipes: a grande quantidade de bonecos infantis encontrados em diversos cômodos da casa do investigado.

Segundo as autoridades, o criminoso utilizava esses brinquedos para atrair as crianças e, assim, enviar vídeos de conteúdo sexual. Policiais mencionam que o uso de bonecos infantis como estratégia para atrair crianças na internet é uma tática conhecida.

Em nota, a PCDF ressalta que "jamais havia prendido, no Distrito Federal, um suspeito que agisse dessa forma". Além disso, está sendo realizada uma investigação para saber se pessoas associadas ao investigado, que também possuem interesse em bonecos infantis, estão utilizando esse método para atrair os menores.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF estão fazendo a análise completa dos computadores do suspeito para divulgar mais detalhes da operação. O suspeito pode responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material relacionado ao abuso sexual infantil, com pena de quatro a 10 anos de prisão.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)