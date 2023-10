PF cumpre mandado de busca e apreensão contra abuso sexual infantojuvenil em Belém

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), a operação “Ronda Virtual”, para combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. Foi cumprido mandado de busca e apreensão, em Belém, contra um suspeito de baixar imagens ilícitas pela internet.

O alvo foi identificado durante as investigações da Polícia Federal. Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram vestígios dos crimes cometidos, no computador e aparelho de telefone celular do suspeito. Os itens foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica para extração do seu conteúdo, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.

A ação desencadeada trouxe novas informações para auxiliar nas investigações e na identificação de outros suspeitos dos crimes. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.

Ainda segundo a PF, o investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.