PF apreende celular durante em operação que combate o abuso sexual infantojuvenil na Grande Belém

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (11), na região metropolitana de Belém, a Operação Bank93, para combater o crime de armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. O investigado teve o aparelho celular apreendido, para ser submetido à perícia técnica para extração do conteúdo.

Durante as investigações, a Polícia Federal do Pará identificou o responsável pelo crime, que utilizava sua conta de e-mail para armazenar arquivos contendo pornografia infantojuvenil. Com isso, foi pedido mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.

O suspeito poderá responder pelo crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

O nome da operação, “Bank93”, é uma referência à denominação empregada pelo alvo no e-mail em que armazenava o conteúdo ilícito.