Homem suspeito de estuprar a própria filha e manter família em cárcere é preso, em Moju

Um suspeito de estuprar a filha de 10 anos de idade e de manter a família em cárcere privado, no município de Moju, foi preso pela Polícia Militar, na tarde de terça-feira (20). Conforme as informações iniciais, os agentes chegaram até o suspeito após denúncias que informaram sobre o abuso sexual e sobre a violência doméstica sofrida pela companheira do homem. Tudo ocorreu próximo à vila São Sebastião, em uma zona rural, no nordeste paraense.

