Laudo aponta abuso sexual em adolescente encontrada morta em praia de Altamira

O laudo sobre a morte da adolescente Juliana Carvalho de Souza, de 17 anos, aponta que a vítima foi estuprada antes de morrer. As investigações, que ocorrem desde setembro do ano passado, quando ela foi encontrada sem vida em um suposto afogamento, ganharam novos desdobramentos nesta terça-feira (20). Imagens de câmeras de segurança apontam Claudinei Gouveias de Lima, de 19 anos, como o principal suspeito do crime. Ele é gravado próximo a praia na orla de Altamira, sudoeste do Pará, onde a adolescente foi encontrada morta.

VEJA MAIS

O crime que vitimou Juliana ocorreu no dia oito de setembro, durante um fim de semana que ocorria uma festa na cidade. Inicialmente acreditava-se que ela havia consumido bebidas alcoólicas, entrado na água para tomar banho e se afogado, o que justificaria estar sem roupas. No entanto, os peritos apontaram que o corpo possuia sinais de um possível abuso sexual, o que motivou novas investigações.

Após a comprovação do estupro, os policiais tiveram conhecimento de imagens de câmeras de segurança que identificaram Claudinei somo o suspeito. De acordo com as autoridades policiais, o suspeito já estava preso desde o dia 27 de dezembro, quando foi flagrado por moradores ao tentar roubar e estuprar uma moradora do bairro Aparecida. Na ocasião, o suspeito foi baleado na perna esquerda após avançar contra os policiais com uma faca.

Segundo o portal Confirma Notícia, na ficha criminal consta que Claudinei possui mais de dez passagens pela polícia. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva do suspeito que já responde por outros crimes no Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu. Conforme o relato, o caso ainda não foi concluído pois existem as suspeitas de um segundo envolvido na morte de Juliana.