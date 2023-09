Mulher é encontrada seminua e morta em praia artificial de Altamira

O corpo de uma mulher, que ainda não foi identificado pela Polícia Civil, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (8), na orla de Altamira, no sudoeste do Pará. Conforme as informações preliminares das autoridades, a vítima aparentava ter por volta dos 25 anos de idade e foi encontrada por populares que passavam pelo local.

A população relatou às autoridades que perceberam a presença do corpo boiando na praia artificial nas primeiras horas da manhã, por volta de 06h50. Imediatamente os moradores acionaram o 9° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM).

Segundo as autoridades, a linha de investigação que eles seguem é que a mulher morreu afogada. Os bombeiros acreditam que a vítima possivelmente saiu de alguma festa e teria se afogado quando pulou no Rio Xingu para tomar banho. Os militares relataram que a mulher não apresentava lesões pelo corpo. Ao olhar na praia, os agentes encontraram os pertences da vítima, como sapatos, um relógio dentro e um cordão. Os objetos possivelmente foram tirados por ela antes de entrar no rio.

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML). Somente o resultado da necropsia poderá confirmar quais teriam sido as causas dessa morte. Os bombeiros informaram que a vítima estaria sem roupas na parte de baixo. Ela usava somente uma blusa e estava descalça. No entanto, no local também havia outros pertences que eles acreditam ser da vítima: um short, uma calcinha e um tênis.

Os agentes relataram que, caso ela tenha realmente saído de uma festa, poderia estar embriagada no momento do afogamento. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas da morte e descobrir a identidade da vítima. Familiares devem fazer o reconhecimento do corpo na sede da Polícia Científica.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso aos Bombeiros e Polícia Civil. Aguardamos resposta.