Incêndio é registrado em posto de combustível em Boa Vista do Cuçari, no oeste paraense

Um incêndio em um posto de combustível foi registrado na manhã deste sábado (27), em Boa Vista do Cuçari, distrito de Prainha, no oeste paraense. Segundo as primeiras informações, um frentista ficou ferido. A vítima sofreu queimaduras e foi levada para uma unidade de saúde da região.

Ainda de acordo com as informações preliminares, a própria população ajudou a apagar as chamas para evitar que as chamas se espalhassem. No momento em que as chamas iniciaram, apenas um carro particular estava sendo abastecido no local.

E ainda, um caminhão realizava a reposição do combustível nos tanques do estabelecimento. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível observar a proporção do incêndio. Por conta das chamas altas, uma grande nuvem de fumaça se formou nas proximidades. Nos registros, a população aparece assustada.

Até o momento, as causas do incêndio ainda foram confirmadas. A motivação do sinistro deve ser investigada. O incidente causou danos materiais significativos ao posto de combustível. Nenhuma outra vítima foi registrada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA). A reportagem aguarda retorno.