Fiscalização da Sefa apreende 429 telhas sem nota fiscal em Conceição do Araguaia

Uma carga com 429 telhas de microfibra de cimento que viajavam sem nota fiscal num caminhão Bitrem foi apreendida na sexta-feira (26) por equipes da Coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Araguaia, da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), à altura do km-15 da PA-447, em Conceição do Araguaia, sudeste do Estado. O veículo saiu de Brasília (DF) e seguia com destino ao município paraense.

Segundo o coordenador da unidade do Araguaia, Cicinato Oliveira, a equipe de fiscalização suspeitou da carga devido à discrepância entre o peso declarado na nota fiscal. “O motorista apresentou documentação fiscal referente a sacos de cimento. Durante a conferência dos documentos, a equipe foi alertada pelo peso incompatível com o porte do caminhão e pela disposição da carga”, detalha.

Com isso, ainda segundo o coordenador, a equipe da Sefa “decidiu realizar uma inspeção física detalhada que resultou na descoberta de 429 telhas de microfibra em meio a carga de cimento, não declaradas na documentação fornecida e, portanto, sem a devida documentação fiscal”, acrescenta

A mercadoria foi avaliada em R$ 78.854,49 e foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 26.968,23. Após o pagamento do termo referente ao ICMS e multa, a mercadoria foi liberada.