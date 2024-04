Homem é preso ao descumprir medida protetiva contra a ex-esposa em Redenção

Um homem foi preso em flagrante após descumprir uma medida protetiva que o impedia de chegar perto da ex-mulher. Equipes da Polícia Militar foram deslocadas para o endereço da vítima e o acusado foi encontrado no local tentando consumar a violência psicológica e patrimonial contra a ex. O caso ocorreu na rua São Joaquim, setor Campos Altos, nesta sexta-feira (26), em Redenção, no sudeste paraense.

A prisão foi realizada por equipes da Ronda Maria da Penha e Pró-Mulher. O acusado foi conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Após ser preso, ele prestou depoimento e, em seguida, conduzido ao presídio de Redenção. Em respeito à integridade da vítima, o agressor não será identificado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.