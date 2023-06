Acidente mata filho e deixa pai em estado grave na BR-230, no sudeste do Pará

Um sinistro de trânsito, registrado na noite desta quinta-feira (15), tirou a vida de um menino e deixou o pai dele, identificado apenas como Railson, em estado grave, perto do quilômetro 52, da BR-230 – rodovia Transamazônica- entre o Distrito de Cajazeiras e a cidade de Itupiranga, no sudeste do Pará. As vítimas trafegavam em uma moto Honda Pop. Até o momento, não se sabe as circunstâncias do caso. As informações são do Debate Carajás.

O garoto estava com uma mochila nas costas e morreu sobre o meio-fio da pista após sofrer uma forte pancada na cabeça. Já Railson sofreu fraturas em várias partes do corpo, uma forte pancada na região da cabeça e ficou desacordado. Ele perdeu muito sangue e precisou ser socorrido ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). Até a última atualização desta reportagem, o estado de saúde de Railson era considerado delicado.

O corpo da criança foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade vizinha de Marabá para realização de perícia médica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.