Idosa de 80 anos morre atropelada por motocicleta em Marabá

Uma idosa de 80 anos morreu atropelada no município de Marabá, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu no início da noite de quinta-feira (10), no bairro Morada Nova. Rose Ribeiro da Silva foi atropelada ao tentar atravessar a pista da BR-222, no trecho urbano daquele complexo.

Ela foi atingida por uma motocicleta e jogada contra o asfalto. A idosa morreu na hora, ainda segundo as informações do Correio de Carajás. As primeiras apurações indicam que o motociclista, que não teve o nome confirmado, estava a caminho do centro de Marabá para acompanhar a esposa gestante, que está prestes a ter filho.

A pista onde houve o acidente tem duas mãos e pistas marginais. A idosa foi atropelada na parte central, no leito da rodovia. O local foi isolado pela polícia que aguardou a chegada da equipe da Polícia Científica do Pará. O acidente causou um grande engarrafamento, principalmente de carretas. Mas o fluxo de veículos foi normalizado após a remoção do corpo da vítima.