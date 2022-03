Mulher morre em acidente de trânsito na BR-230, em Marabá

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito, em Marabá, no sudeste paraense. O acidente ocorreu, por volta de 20 horas de terça-feira (1º), na área urbana da BR-230, em Marabá, no retorno próximo a uma loja de autopeças. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo uma pessoa que passava pelo local, um automóvel fazia o retorno e uma motocicleta, com um casal, vinha do Km 6 no sentido Cidade Nova quando houve a colisão. Os dois ocupantes da moto ficaram gravemente feridos e foram levados para hospitais diferentes.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Seccional de Polícia Civil, na Folha 30, por agentes da Polícia Rodoviária Federal, o carro envolvido no acidente era uma Parati cor prata, placa KIP2053, que foi cruzar a rodovia. O motociclista da CG160 Fan, cor preta, QDI 3888, vinha na rodovia Transamazônica, no sentido Cidade Nova, e colidiu na lateral da Parati.

O condutor do automóvel aparentava estar alcoolizado. Ele não fugiu do local, aceitou fazer o teste do bafômetro, com resultado positivo (0,76 mg/l). E, por isso, foi conduzido para a delegacia de polícia, para os procedimentos cabíveis.

Casal retornava de um festa de aniversário em Marabá

Segundo informações preliminares, marido e esposa retornavam de uma festa de aniversário da Vila 1º de Março, a 10 km de Marabá. De acordo com uma familiar, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Marabá (HRSP) porque estaria grávida.

A reportagem apurou, na manhã desta quarta-feira (2), que Euvanis dos Santos Nascimento, de 20 anos, morreu no hospital. Já o piloto da moto, cujo nome não foi revelado, foi conduzido para o Hospital de Guarnição de Marabá por ser militar do Exército Brasileiro.