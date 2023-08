Caminhão desgovernado bate em árvore e mata o carona em Tucuruí

Lion Lucas Nascimento de Almeida, 22 anos, morreu, na tarde de quinta-feira (10) vítima de um acidente em Tucuruí, no sudeste paraense. Ele trabalhava como ajudante em um caminhão que fazia entrega de materiais de construção. O veículo colidiu com uma árvore após o motorista perder o controle da direção. As informações são do portal Correio de Carajás.

VEJA MAIS

O caso ocorreu por volta das 17h, na Rua Princesa Izabel, localizada no bairro Palmares. O caminhão envolvido no acidente, em que a vítima estava, transitava pela via em declive acentuado quando o sistema de freios falhou, fazendo o condutor perder a direção do automóvel. O veículo desceu ladeira abaixo em alta velocidade, invadiu um terreno e só parou quando bateu em uma uma árvore.

A partir de imagens que circulam em grupos de mensagens instantâneas é possível ver a cabine do caminhão com os dois ocupantes no interior minutos após a colisão, enquanto populares se mobilizam para ajudar a removê-los.

Os passageiros foram socorridos, mas Lion não sobreviveu aos ferimentos e morreu durante o resgate. O motorista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, até a última atualização desta matéria a reportagem ainda não havia conseguido informações sobre o estado de saúde dele.