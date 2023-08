Adolescente é apreendido suspeito de participação na morte de ex-PM no Guamá

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (10), na Grande Belém, suspeito de participação na morte do ex-policial militar Silvio Cleber Oliveira da Silva. Ele foi localizado e detido no mesmo dia do crime, na passagem Napoleão Laureano, do bairro do Guamá, na capital paraense. A vítima foi morta a tiros. Segundo as autoridades, o adolescente em questão já responde pelo ato infracional de roubo, cometido no ano passado.

Imediatamente após o assassinato do PM, equipes da Divisão de Homicídios (DH), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e da Seccional do Guamá começaram as investigações para localizar os responsáveis pelo crime.

Já no local da ocorrência veio a primeira pista. Foi a partir da identificação do proprietário do veículo utilizado no homicídio, um Chevrolet Meriva, que a Polícia Civil chegou ao menor. Ele é filho da dona do automóvel, que foi localizada juntamente com outros familiares. Com isso, a PC constatou que o jovem foi o responsável pelo auxílio material e também teve participação direta no homicídio.

O adolescente estava escondido na casa de parentes e foi encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). A polícia confiscou o Meriva em um sítio localizado no município de Marituba. As investigações continuam para prender os demais envolvidos.