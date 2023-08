Ex-PM é morto a tiros no bairro do Guamá

O ex-policial militar Sílvio Kleber Oliveira da Silva, conhecido pelo apelido de “Bambam”, foi morto a tiros, no começo da tarde desta quinta-feira (10), na Passagem Napoleão Laureano, bairro do Guamá, em Belém. A princípio, um homem dentro de um carro prata teria efetuado, de dentro do veículo, os disparos contra o "Bambam".

Após ser baleada, a vítima chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Guamá. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um áudio que circula nas redes sociais revela momentos antes da morte de Silvio ter sido confirmada. Com base na mensagem de voz, um homem conta que o crime teria sido cometido por indivíduos dentro de um carro prata, de modelo ainda não identificado.

“Atento, grupo. Acabaram de acertar o ‘Bambam’, aqui no final da Napoleão com a Fé em Deus. Vários tiros. Ele foi socorrido com ainda e tão levando ‘pro’ Pronto Socorro. O carro que deu ataque nele é um Fox prata. O rapaz não soube dizer se é um Fox ou Gol prata com vários elementos dentro. Deram muito tiro no Bambam”, revelou o homem, que não foi identificado.

A Polícia Civil informou que o caso é apurado pela seccional do Guamá. Investigadores trabalham na coleta de imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas. A reportagem solicitou nota à PM para saber mais informações do caso e aguarda retorno.