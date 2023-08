Lutador de MMA acusado de homicídio por espancamento vai a júri popular em outubro, em Santarém

O lutador de MMA Rayendel Adriano Mota Nogueira, que é acusado de espancar e causar a morte de Rodrigo Pacheco de Arruda, na madrugada do dia 20 de março deste ano, em Santarém, no oeste do Pará, vai a júri popular no próximo dia 5 de outubro. A sessão está prevista para começar às 8 horas, no Fórum de Santarém.

O juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, determinou a intimação do réu, advogados de defesa, representantes do Ministério Público do Estado (MPPA), além de testemunhas arroladas no processo para oitivas em plenário, informou, ainda, o portal O Estado Net.

O magistrado também determinou a notificação dos jurados e já fez a requisição de policiamento para reforçar a segurança no dia do julgamento de Rayendel Adriano. Rayendel Adriano foi denunciado pelo MP por homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Ele é acusado de, na madrugada do dia 20 de março deste ano, após a saída de uma festa no bar Coqueiro, no bairro do Aeroporto Velho, em Santarém, espancar Rodrigo Pacheco, de 31 anos, causando a sua morte.

O acusado contiunua preso, após o juiz Gabriel Veloso, durante a audiência de instrução e julgamento, manter a prisão preventiva dele, por considerar que a liberdade do réu “pode gerar um descrédito do Poder Judiciário tendo em vista a gravidade e a forma como o crime foi cometido em local público no entorno de uma festa”.

Acusado fugiu “com o intuito de assegurar a sua impunidade”, diz magistrado

Em seu relatório, o magistrado destaca ainda que o acusado, após praticar o crime, fugiu “com o intuito de assegurar a sua impunidade”. E afirmou também que os golpes e as agressões atingiram Rodrigo Pacheco de Arruda ‘mais intensamente na região da cabeça, provocando lesões fatais’'.

“O crime de homicídio foi cometido com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, que foi atacada inadvertidamente, de forma desproporcional, por um homem com qualidade técnica e forças superiores (lutador de MMA), enquanto a vítima estava desarmada, desprevenida e caída ao solo”, afirmou o juiz.

Ainda segundo o despacho do magistrado, o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em um desentendimento, uma discussão prévia, ocorrida entre o acusado e a vítima na data e local dos fatos. O motivo para o cometimento do gravíssimo e hediondo crime foi insignificante e desproporcional. No dia 31 de março, Rayendel foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios de Santarém.