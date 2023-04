Polícia Civil prende, em Santarém, principal suspeito da morte de homem espancado à saída de festa

Policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios de Santarém, no oeste do Pará, prenderam, nesta sexta-feira (31), Rayendel Adriano Mota Nogueira. Ele é o principal suspeito de envolvimento na agressão que causou a morte de Rodrigo Pacheco de Arruda, de 31 anos.

O crime ocorreu na madrugada do último dia 20, na saída de um bar, no bairro Aeroporto Velho. A vítima foi espancada por vários homens. No último 22, Rayendel Adriano, que é lutador de MMA, compareceu à 16ª Seccional Urbana acompanhado de um advogado e, ainda segundo o portal O Estadonet, confessou que agrediu a vítima.

À delegada Raíssa Beleboni, o suspeito afirmou que agiu sozinho e que a confusão com Rodrigo se deu após um amigo da vítima ter passado com o carro em cima de um dos pés de Rayendel.

A vítima estava em um carro com outras duas pessoas, que deixaram o local, enquanto que Rodrigo desceu do veículo e correu. Mas foi alcançado e agredido, ficando gravemente ferido. O rapaz morreu após da entrada no PSM. Rayendel ficará à disposição da Justiça, que decretou a prisão dele.