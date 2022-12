Sobrinho acusado de matar tio a facadas é preso dois meses depois do crime em Santarém

Messias Santos Tapajós, foi preso na tarde de quarta-feira (14) em Santarém, região oeste do Pará, durante o cumprimento de mandado de prisão. A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil (PC). Messias é acusado de matar o próprio tio a facadas dentro de uma embarcação, também na cidade de Santarém. O homicídio ocorreu no dia 16 de outubro, há quase dois meses. As informações são do O Impacto.

VEJA MAIS

Renan Viana, delegado titular da DH, afirmou que o sobrinho tinha prestado depoimento recentemente e que estava em deslocamento para a comunidade em que ele mora. “Estávamos diligenciando no sentido de localizar, já estava com a decisão oficial decretada, a prisão dele. Estava com a informação que ele estava aqui na cidade, e a equipe verificou que ele estava em uma embarcação para retornar a comunidade dele. E demos cumprimento [ao mandado de prisão]”, disse a autoridade policial.

O delegado também comentou que, Messias acreditava que após ele ter prestado depoimentos à polícia tudo estaria resolvido e que ele tinha se safado do crime. No entanto, ele não contava que a PC desconfiasse do envolvimento dele no crime.

O inquérito do homicídio foi finalizado e o acusado permanece à disposição do Poder Judiciário.

Sobre o homicídio

Esmael Rodrigues de Lima foi morto com cinco facadas na noite do dia 16 de outubro, no bairro Espírito Santo, em Santarém. A suspeita era de que Messias tivesse cometido o crime. A vítima e o sobrinho estariam ingerindo bebidas alcoólicas quando tiveram um desentendimento, que não teve motivação informada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado pelo caso, mas assim que chegou no local constatou a morte de Esmael.