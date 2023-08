Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em área de invasão em Ananindeua

Jhonata Thaiano Barbosa Silva, 24 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 10, em uma área de invasão no conjunto Cidade Nova 5, bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

No local do crime, prevaleceu a lei do silêncio. Poucas informações foram repassadas e, portanto, não há detalhes sobre a motivação e dinâmica do assassinato. Também não há confirmação se a vítima, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, vinha sofrendo ameaças de morte. Dentre os antecedentes criminais do jovem, estão: roubo, tráfico e porte ilegal de armas. Ele estava no regime semiaberto.

A suspeita da polícia é de que a vítima tenha sido alvejada inicialmente em uma das principais vias do conjunto Cidade Nova 5. Jhonata tentou correr para se defender, mas possivelmente foi acompanhado pelos criminosos e atingido mais vezes. Um dos disparos acertou o pescoço do rapaz, que já caiu sem vida em uma passagem, e o corpo dele ali assustou os moradores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar a morte. Equipes do 6° Batalhão de Polícia Militar estiveram no local e fizeram o isolamento da cena do crime, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP). O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios.