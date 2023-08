Dono de oficina revida e mata suposto assaltante em Benevides

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na tarde desta segunda-feira (14), ao, supostamente, tentar roubar uma oficina de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a Polícia Militar, o dono do estabelecimento, que também não teve o nome revelado, tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) se defendeu e baleou o suposto assaltante. O caso ocorreu na Rua Miranda Matheus, que fica no centro da cidade.

Militares informaram à redação integrada de O Liberal que o suspeito morto estaria portando uma arma de fogo e se locomovia em uma moto com registro de furto e roubo. Nas redes sociais, imagens circulam do homem morto. Ele vestia uma calça preta, camisa amarela que era escondida por um colete vermelho e com um capacete da mesma tonalidade. Ao lado do corpo, perto da mão dele, estava um revólver.

Uma equipe do 39º Batalhão de Polícia Militar está no local fazendo o isolamento da cena do crime, para que a Polícia Científica possa remover o corpo ao Instituto Médico Legal. A reportagem está em campo para colher mais detalhes dessa ocorrência.