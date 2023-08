Polícia prende suspeito de furto qualificado em Barcarena

Antônio Nilson Souza da Silva foi preso em flagrante na sexta-feira (11), em Barcarena, nordeste paraense, por furto qualificado. Segundo a polícia, a equipe da Delegacia da Vila dos Cabanos foi procurada pela vítima, que relatou ter tido seu celular furtado mediante fraude. Na versão da vítima para a polícia, o suspeito a enganou para diminuir sua vigilância e se evadiu do local com o aparelho.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima forneceu os dados necessários para rastreio do celular. Com essas informações, a equipe saiu em diligências até a sede do município de Barcarena, onde encontrou o suspeito. Antônio Nilson Souza da Silva foi levado para a unidade policial. Após a realização dos procedimentos legais, ele foi colocado sob custódia do Sistema Penal, onde aguardará decisão da justiça.

O que é furto qualificado?

Conforme o Código Penal Brasileiro (CPB), o crime de furto é descrito como subtração, ou seja, diminuição do patrimônio de outra pessoa, sem que haja violência. O Código Penal prevê para o furto pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A lei prevê aumento de pena para quem comete o crime durante à noite, e para os casos de furto de pequeno valor, permite diminuição ou até perdão de pena, aplicando-se apenas a pena de multa, é o chamado furto privilegiado.

O Código Penal também descreve o furto qualificado, situações onde a pena é mais grave em razão das condições do crime, como destruição de fechadura, abuso de confiança, concurso entre pessoas, entre outras.