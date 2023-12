Deficiente auditivo é atropelado e morto na Avenida Independência

Um homem com deficiência auditiva morreu atropelado na avenida Independência, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, no sentido de quem segue para Belém, na noite desta quarta-feira (20). O acidente ocorreu por volta das 19h30. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência por intermédio do 29° Batalhão, a vítima tentava atravessar a rua quando foi atingida por um caminhão frigorífico. Ainda conforme os agentes, apesar de ser morador da área, ninguém soube auxiliar na identificação da vítima, que não portava documentos.

O condutor do veículo permaneceu no local e foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Científica do Pará (PCP) fez a análise do local e, posteriormente, a remoção do cadáver.​ Devido ao acidente, o trânsito na avenida Independência registrou um engarrafamento quilométrico. Motociclistas utilizaram o gramado do canteiro central para fugir do congestionamento. O trecho onde ocorreu o atropelamento é marcado pela escuridão, o que pode ter contribuído para a tragédia.

Testemunhas informaram aos militares do 29° Batalhão que, recentemente, o homem já havia sofrido outro acidente, praticamente no mesmo lugar. Até por volta das 21h30, nenhum familiar havia comparecido ao local do atropelamento para fazer o reconhecimento da vítima.