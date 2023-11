Suspeito de atropelar e matar três jovens em Igarapé-Açu é preso pela PC

A Polícia Civil do Pará, por meio de equipes da Delegacia de Igarapé-Açu e com o apoio da Seccional Urbana de Castanhal, prendeu, na noite da última terça-feira (28), Everton Antônio, de 40 anos, suspeito de ser o motorista do carro que atropelou três jovens no Km 09 da rodovia PA-127, que conecta o município a Maracanã, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (27) e, conforme testemunhas, o condutor do veículo teria fugido sem prestar socorro às vítimas. O segundo suspeito envolvido no crime, que estava no banco de carona do veículo, continua foragido e possui uma ficha extensa de crimes cometidos.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o delegado da Polícia Civil de Igarapé-Açu, Henrique Inácio, informou que Everton Antônio se apresentou na Delegacia de Castanhal na terça-feira com a intenção de “sair em liberdade”, mas foi solicitado um pedido de prisão preventiva a ele. O suspeito é residente de Brasília e estava no município paraense porque a esposa dele é de Igarapé-Açu.

“O Everton tem passagens na polícia por roubo qualificado em um posto de gasolina, e estava armado no momento do crime, quando ocorreu em 2015, no município de Benevides; o estelionato ocorreu em Ananindeua no ano de 2020”, disse o delegado, acrescentando que antes de se apresentar à polícia, o suspeito também estava foragido.

Questionado sobre o por quê não ter prestado assistência às vítimas após o acidente, Everton teria dito aos agentes que “ficou com medo e, por isso fugiu” do local do crime.

Durante o depoimento, Everton Antônio revelou que não tinha ligação com os envolvidos na briga do acidente de trânsito. Testemunhas disseram à polícia que o suspeito ingeriu bebida alcoólica, estando embriagado enquanto dirigia o carro, e em excesso de velocidade.

“A gravidade da prisão do Everton está ligada ao excesso de velocidade e embriaguez, demonstrando a aptidão dele para praticar o homicídio do Código Penal”, esclareceu.

Segundo o delegado da PC de Igarapé-Açu, o suspeito vai responder pelo crime de homicídio qualificado, ou seja, quando o sujeito comete um crime “contra menor de 14 anos ou por motivo fútil, traição ou emboscada ou com emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura ou ainda mediante promessa de recompensa ou recurso que dificulte a defesa da vítima, entre outros”.

Quanto ao segundo suspeito, que estava no banco de carona do carro de Everton Antônio, a polícia tem trabalhado para encontrá-ló. “Estamos recebendo informações e fazendo levantamentos para pegar o próximo. Divulgamos para a população, a gente sabe que ele está coagido, que ele foi divulgado na mídia toda”, acrescentou o delegado.

Conforme as autoridades policiais, os três jovens foram identificados como Kivea Paixão, 24 anos, Anderson da Silva, 25 anos, e Luciano Júnior, 20 anos, todos moradores de Igarapé-Açu. A Polícia Civil do município onde as vítimas nasceram está à frente do caso.

Em nota, a PC informou que foi dado cumprimento da mandado de prisão preventiva do suspeito por homicídio qualificado por meio cruel e dolo eventual. “O responsável pela infração penal foi localizado, preso e conduzido à unidade policial para as providências cabíveis”, informou a autoridade.

Na nota, a PC confirmou que o homem preso é investigado por matar os três jovens atropelados em via pública. “Eles foram arremessados por 50 metros do local, de acordo com testemunhas”, acrescentou a PC.

Sobre o acidente

De acordo com informações repassadas pelo delegado da Polícia Civil de Igarapé-Açu, Henrique Inácio, um homem estava em um dos carros e um casal no outro. Após a batida, os dois homens envolvidos na colisão discutiam na beira da via, enquanto a namorada de um deles observava. Foi nesse momento que um terceiro veículo, em alta velocidade, atingiu as três vítimas, causando suas mortes imediatamente.

O delegado da Polícia Civil de Igarapé-Açu, declarou que demandou equipes de agentes para apurar o caso e que conseguiu identificar o condutor do terceiro veículo.