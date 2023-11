Ciclista de 19 anos morre atropelado por carro em Santarém

Um ciclista, identificado como João Vitor Costa Rocha, de 19 anos, morreu atropelado por um carro na noite do último domingo (12), em Santarém, oeste paraense. Conforme as informações de testemunhas, a vítima trafegava pela rodovia Fernando Guilhon, nas proximidades da Comunidade Santa Maria, passando a ponte do Juá, área de grande fluxo de carros e outros veículos pesados.

VEJA MAIS

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 21h45, relatando sobre o acidente com vítima fatal. Quando os socorristas chegaram ao local, constataram a morte de João Vitor. De acordo com o que foi apurado no local, o jovem estava em uma bicicleta quando foi atingido frontalmente por um carro modelo Fiat Uno. Devido ao forte impacto, a bicicleta partiu ao meio e a vítima foi arremessada para o meio da pista.

Segundo as testemunhas, o ciclista estaria trafegando na via fazendo zigue-zague. Ele morava na comunidade Pajussara e possivelmente estava a caminho de casa. Após a chegada das autoridades policiais ao local do acidente, o motorista do carro foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos. Não há informações se o condutor dirigia com sinais de embriaguez.

Nas redes sociais, muitos moradores lamentaram a morte do jovem e denunciaram que a via não teria iluminação adequada ou espaço exclusivo para ciclistas. Os internautas ainda informaram que, para trafegar na via, precisam disputar espaço com os carros, colocando em risco a própria vida.