Arma de fogo que estava em embarcação vinda de Manaus é apreendida em Breves

Um revólver calibre 38 que estava sendo transportado em uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas, foi apreendido durante uma fiscalização no rio Tajapuru, no município de Breves, no Marajó. A apreensão aconteceu no último sábado (04/05), em uma ação da Polícia Militar, Civil e outros órgãos de segurança pública. As buscas no navio também contaram com o apoio de um cão farejador, visando localizar entorpecentes.

A arma foi encontrada em um banheiro masculino, numa bolsa, e os agentes a encaminharam para a Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Segundo os agentes que participaram da ação, a instalação da base é uma estratégia para a segurança pública, pois fica localizada na via de acesso de transporte de drogas, contrabando, pirataria e crimes ambientais. Desde que foi inaugurada, a unidade já recapturou foragidos da Justiça e apreendeu quantidades expressivas de drogas e armas de fogo.

A base Antônio Lemos reúne os órgãos de segurança pública do Estado, bem como órgãos de fiscalização ambiental e alfandegária, tanto da esfera estadual quanto federal e municipal. A integração entre as forças é o principal diferencial do complexo, que visa monitorar e verificar as atividades desenvolvidas na área fluvial do Pará, em específico nas rotas de embarcações vindas de outros Estados, como Amapá e Amazonas.