Operação policial resulta na prisão de suspeito, apreensão de drogas e armas em Belém

Um homem que não teve nome revelado foi preso nesta terça-feira (30), em Belém, durante uma ação da Polícia Militar. Com ele, foram apreendidos entorpecentes e armas. De acordo com informações policiais, os agentes estavam em rondas quando avistaram um veículo, modelo Polo, de cor branca, que coincidia com a descrição de um automóvel envolvido na prática de diversos crimes na região metropolitana de Belém.

Diante da suspeita, os policiais procederam com a abordagem. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, juntamente com uma carteira em couro com o brasão da Polícia Militar do Estado do Pará.

Além disso, uma quantidade expressiva de entorpe​centes foi apreendida, incluindo 73 papelotes de maconha, 2 porções maiores da mesma substância e 27 papelotes de pasta à base de cocaína. Uma faca também foi encontrada em posse do indivíduo.

O suspeito foi detido em flagrante e conduzido, junto com o material apreendido, para a Seccional da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante.