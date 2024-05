Suspeito de agressão e porte ilegal de arma de fogo é preso em Santarém

Um jovem identificado como Rivaldo Souza Couto, de 21 anos, foi preso na noite de sábado (04/05), em Santarém, oeste do Pará, suspeito de agredir a companheira e estar em posse ilegal de arma de fogo. Conforme as informações policiais, tudo ocorreu após a mulher do investigado acionar a Polícia Militar e informar sobre a agressão.

Os agentes chegaram até o endereço, na região do Tabocal, devido à denúncia feita em um grupo de WhatsApp. A mulher estava em frente a residência e contou aos agentes que a informação era verdadeira. Ela estava muito nervosa e apresentava as marcas da agressão pelo corpo. Também permitiu que os agentes entrassem na casa onde vivia com o suspeito.

VEJA MAIS

No local, os policiais encontraram uma espingarda caseira calibre 22, além de munições intactas e deflagradas. Após o fato, os policiais realizaram buscas por Rivaldo e o localizaram no Ramal do Funil 1. A arma e as munições foram apreendidas e apresentadas na delegacia, juntamente com o preso. No local, o suspeito confessou a posse dos itens apreendidos e foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Rivaldo deve responder conforme a lei Maria da Penha.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi preso um suspeito de cometer violência doméstica contra uma mulher. Foram apreendidos uma arma de fogo, um terçado e munições. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santarém.