Homem é preso em flagrante por cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo, em Quatro Bocas

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Quatro Bocas, nordeste paraense, prendeu um homem em flagrante por cárcere privado e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de posse ilegal de arma de fogo, nesta quinta-feira (11).

Em depoimento, a vítima, companheira do suspeito, informou à equipe que foi agredida inúmeras vezes, no entanto, não conseguia fazer a denúncia por não ter autorização de se ausentar da residência e não ter acesso ao aparelho celular. Após a escuta, a mulher foi encaminhada para o atendimento especializado.

Durante as buscas, foram encontradas três armas de fogo no imóvel, que seriam do agressor. O material foi apreendido. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde segue à disposição do Poder Judiciário.