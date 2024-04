Polícia Civil combate desmatamento ilegal na zona rural de Tomé-Açu

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Pará nesta quarta-feira (3) resultou no fechamento de uma madeireira ilegal que funcionava na zona rural de Tomé-Açu, no nordeste paraense. Durante os trabalhos, executados por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Flora (DRCCFLOR), duas pessoas foram indiciadas por crimes ambientais e posse irregular de arma de fogo. Os suspeitos identificados e localizados pela operação “Goupia” foram detidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

Além disso, os agentes apreenderam um trator e 43 toras de madeira de diversas essências, como maçaranduba, cupiúba, amarelão e melancieiro, o que aponta para a exploração ilegal da área. Além disso, foram confiscadas duas motosserras e armas de fogo, incluindo uma cartucheira calibre 32 e uma espingarda de repetição calibre 12, com munições, no acampamento utilizado pelos trabalhadores do local.

Segundo o delegado Dilermando Tavares, titular da Demapa, as investigações revelaram que a madeira extraída ilegalmente abastecia uma serraria operando sem as devidas licenças ambientais. A ausência de documentação legal, como o Cadastro de Exploradores e ​Consumidores de Recursos Florestais (CEPROF), indicou a origem ilícita da madeira encontrada no estabelecimento. Em consequência, a serraria foi fechada, e os produtos florestais apreendidos.

O delegado-geral Walter Resende destacou que a operação “Goupia” representa mais uma ação firme da Polícia Civil contra o desmatamento ilegal no Pará, reforçando o compromisso das autoridades locais com a preservação do meio ambiente e a aplicação rigorosa da legislação ambiental.