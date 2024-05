Casal é preso circulando com arma de fogo no bairro do Marco

Um casal foi detido na tarde desta sexta-feira (3) na avenida Romulo Maiorana, entre as travessas Lomas Valentinas e Angustura, bairro do Marco, em Belém. Segundo a polícia, os suspeitos estavam em posse de uma arma de fogo. Não há confirmação se eles estariam praticando assaltos no perímetro.

O momento da prisão foi registrado pela reportagem do Grupo Liberal. Rendido e ao chão, o casal foi algemado e ​conduzido à delegacia. O homem possui monitoramento eletrônico, ou seja, já tem passagem pela polícia.

Por nota, a Polícia Civil informou que “um homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo”. O caso está sendo investigado pela delegacia do Marco.