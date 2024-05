Suspeito de envolvimento com facção é morto em intervenção policial, em Belém

Um homem identificado como Nielson Monteiro dos Santos foi morto em uma intervenção policial na noite do último sábado (04/05), no bairro do Marco, em Belém. Conforme as informações policiais, o suspeito, conhecido como “Titiarito”, “Ernandes” e “Bal”, teria envolvimento com uma facção criminosa que atua no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua.

A ação ocorreu por volta de 21h, quando os agentes receberam informações do setor de inteligência sobre o endereço onde o suspeito estava abrigado. Assim, a guarnição foi até a passagem Hortinha e avistaram o suspeito em frente a uma vila de kitnets. O relato policial dá conta que Nielson, ao avistar a PM, sacou uma arma de fogo e correu para uma das casas e tentou fechar a porta. Os agentes o alcançaram e impediram que o homem se escondesse no imóvel, mas o suspeito apontou a arma para a guarnição. Nesse momento, os agentes fizeram um disparo contra Nielson.

Os policiais realizaram o socorro do suspeito para o Pronto Socorro do Guamá, onde Nielson foi atendido, mas acabou morrendo momentos depois. Segundo a guarnição, a equipe apreendeu com o suspeito uma pistola calibre 32, que estava com marca e número raspados; cinco munições calibre 32; e um carregador. Conforme os PMs, Nielson também era investigado por suposta participação na morte de agentes de segurança em Belém e na região Metropolitana, além da morte de um comerciante no Icuí.

Em nota, a Polícia Civil informou que Nielson Monteiro dos Santos morreu após troca de tiros com a Polícia Militar. Foram apreendidos uma arma de fogo, carregador de munição, munições e celulares. O caso está sendo investigado pela Seccional da Sacramenta.