Homem é morto em frente a oficina de Eldorado do Carajás

Divanilson Tavares de Sousa foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (2), por volta das 12h, em frente a uma oficina mecânica na rodovia BR-155, em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. Detalhes do crime ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Até o momento foi divulgado que uma dupla em uma motocicleta Honda CG vermelha parou em frente ao portão da oficina. Do veículo, desceu o homem que estava na garupa e que realizou vários disparos utilizando uma pistola ponto 40. Divanils​on morreu no local.

Os dados públicos do Tribunal de Justiça do Pará não revelam se o homem respondia a algum processo judicial e não há, ainda, informações da polícia sobre a motivação do crime. As informações são do site Correio de Carajás.