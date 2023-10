Homem é assaltado duas vezes, atropelado e fica só de cueca em menos de uma hora

Um motociclista de aplicativo foi vítima de uma sequência de crimes na madrugada de terça-feira (24), em Fortaleza, Ceará. O homem, que não teve a identidade revelada, foi assaltado duas vezes, atropelado e ficou só de cueca na rua, tudo isso em menos de uma hora,

A vítima contou à TV Verdes Mares que o primeiro assalto ocorreu no Bairro Antônio Bezerra, quando um criminoso armado com uma pistola o rendeu e levou a motocicleta, o celular, a mochila e o capacete que ele fornecia aos passageiros.

Cerca de uma hora depois, enquanto voltava para casa a pé, o homem foi atropelado por um carro branco na Rua Anário Braga, no mesmo bairro. Dessa vez, ele foi abordado por dois homens armados com facas, que o obrigaram a tirar toda a roupa e ficar só de cueca. Os criminosos fugiram levando o capacete que o mototaxista havia salvado do primeiro assalto.

"Os assaltantes me pediram o celular e expliquei para eles que não tinha mais porque eu tinha acabado de ser assaltado. Não tinha nada para dar para eles. A única coisa que tinha era o outro capacete que sobrou do primeiro assalto", disse a vítima.

O motorista relatou que ficou com dores no corpo, principalmente na perna atingida pelo veículo. Ele destacou que a moto que lhe foi roubada no primeiro assalto era o instrumento de trabalho da sua única fonte de renda.

A Polícia Civil informou que está apurando os dois roubos contra o motorista de aplicativo nos bairros Antônio Bezerra e Quintino Cunha.

Segundo as autoridades, duas ocorrências foram registradas por meio de boletins. Os casos distintos estão a cargo do 10º Distrito Policial (DP) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFVC), unidades que realizam buscas para tentar identificar os suspeitos.

