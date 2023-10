Padre é baleado durante assalto e tiro atinge crucifixo: 'Fui protegido por Deus'

Um crucifixo salvou a vida de um padre na última segunda-feira (9), depois que ele foi baleado durante um assalto. O crucifixo que Jairo Luis Gusberti carregava no peito amorteceu o impacto do tiro disparado pelo criminoso.

"Eu fui protegido por Deus, esse é o testemunho que eu quero dar. De fato, o crucifixo, a cruz de Cristo que já nos salvou quando ele entregou a vida por nós, me salvou nessa noite passada também", disse o religioso à reportagem da RBS TV.

O assalto ocorreu por volta das 21h de segunda em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. O padre Gusberti estava levando duas catequistas de volta para casa após uma reunião sobre assuntos religiosos quando foram abordados pelos assaltantes.

Três indivíduos se aproximaram do veículo, e quando Gusberti parou o carro, um dos assaltantes disparou com uma arma de fogo, atingindo o peito do padre. O projétil atravessou o para-brisa. Os assaltantes fugiram com o carro pertencente à diocese.

O impacto do projétil foi amortecido pelo crucifixo feito de metal. Alguns minutos depois, o padre se dar conta de que estava ferido. Ele foi socorrido e levado ao hospital, onde passou por um procedimento para a retirada da bala, que tinha ficado alojada no peito. Ainda na noite de segunda, o religioso teve alta.