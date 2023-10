Padre pede dispensa da Igreja Católica ao descobrir que vai ser pai

Um padre pediu para ser dispensado do sacerdócio ao descobrir que seria pai. A Diocese de Franca, em São Paulo, confirmou a aceitação do pedido e o desligamento do padre das atividades na Paróquia Santa Luzia, onde servia desde janeiro de 2023. O afastamento de suas funções clericais e de celibato ocorreu em setembro do mesmo ano.

“Ele deixou de exercer o ministério sacerdotal e as suas funções pastorais. Está suspenso de Ordens, até que obtenha o rescrito [nome dado a um ato administrativo baixado por escrito pelo Papa] proveniente da Santa Sé”.

VEJA MAIS

Em comunicado, a Diocese pediu compreensão, sem detalhar o motivo, e solicitou orações pelo padre, expressando apoio à nova fase de sua vida. O próximo passo para a validação da dispensa é recorrer ao Vaticano, seguindo o protocolo da Igreja Católica conhecido como rescrito. Conforme o Direito Canônico, que governa a Igreja Católica, padres não podem se envolver em relacionamentos amorosos ou casar.

O padre Ferdinando, ordenado há oito anos, teve passagens por outras paróquias, como São Pedro, na Vila Europa, e Santa Gianna, em Franca. Além disso, atuou como reitor do Seminário Propedêutico antes de tomar a decisão de pedir dispensa do sacerdócio.