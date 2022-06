'Não fui eu nem Breno', afirma mulher sobre áudio vazado que revela relação entre marido e padre

Na última sexta-feira (3), a internet parou após áudios de uma mulher confrontando um padre e seu marido sobre uma suposta traição vazarem nas redes sociais. Na gravação, é possível ouvir que o padre, que celebrou o casamento da mulher e de Breno, seu esposo, teria tido um envolvimento com ele antes do casamento dos dois. Ambos confirmam a relação, mas alguns detalhes ficam em aberto, como: em qual estado ficou o relacionamento de Breno e da esposa após a descoberta? Quem vazou os áudios?

Neste domingo, mais um capítulo dessa história parece ter sido revelado. Segundo o mesmo perfil que vazou a confusão nas redes sociais, a mulher afirmou que o caso aconteceu em 2012, antes do casamento dos dois, mas que só descobriu a traição em 2019. Ainda de acordo com ela, "Deus concedeu a graça de perdoar o esposo" e os dois permanecem juntos. A mulher também garante que não foi ela, nem Breno que vazaram os áudios e afirma não saber quem divulgou a gravação tantos anos depois do ocorrido. Confira.