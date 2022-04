Pastora é flagrada em motel com outro pastor e diz que 'foi coisa de Satanás'; vídeo

Uma pastora foi flagrada pelo marido em um motel com um amante, que também é pastor, em Campo Grande (MS). A descoberta da suposta traição foi filmada e circula pelas redes sociais. O líder religioso costuma fazer cultos especiais em prol da família tradicional, pela Igreja Apostólica Jesus Cristo Voltará. A gravação mostra o marido entrando furioso no quarto e chamando de “pastor do Diabo” para o amante da esposa. Ele ainda diz que o homem acabou com a vida dele e chuta a porta, que acaba batendo na mulher.

O homem também faz ameaças dizendo que vai expor o casal. “Isso aqui vai rodar Campo Grande inteiro, todo mundo vai saber”.

Procurada pela equipe do Lado B, a pastora disse que não está bem:

“Já aconteceu, não tenho como voltar atrás. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Enquanto a gente julga, estamos sendo julgados.”

Sobre a divulgação do vídeo, ela preferiu não falar do companheiro que estava no motel e defendeu o marido, com quem é casada há 21 anos. “Meu marido já me perdoou, a mulher dele [pastor amante] já perdoou ele.”

Ela ainda acrescentou que o episódio não foi uma traição. “Foram erros, só que a culpa não é da gente. A gente foi vítima de Satanás para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. Todo mundo foi usado pelo Diabo. Meu marido chegou falando pastor do Diabo, então todo mundo foi usado pelo Diabo”, justifica.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)