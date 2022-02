Mulher descobre que namorado era casado após doar seu rim para ele; entenda

Perdidamente apaixonada, a jovem Maria Lara, de idade não identificada, foi surpreendida ao doar seu rim para o seu namorado e pouco tempo depois descobrir que o rapaz era casado com outra mulher. O relato da mexicana foi publicado na revista Marie Claire, nesta terça-feira (22), mas já havia viralizado nas redes sociais em meados de janeiro. Entenda a história:

Namoro começou através do Facebook

Segundo Maria, ela conheceu Mathias (nome fictício do namorado), quando navegava pelo facebook, em 2016. Ele morava em Coatzaqcoalcos, cerca de duas horas de distância de Acayucan, onde ela vive, no México. Em pouco tempo, os dois engataram um romance à distância, com o namorando sempre indo vê-la na sua cidade. O relacionamento durou quase um ano e os dois tinham até planos para casamento.

"Conheci a mãe e a irmã dele por chamadas de vídeo, de alguma forma isso me dava mais segurança. Quando ele vinha me visitar, a gente saía para todo lugar de mãos dadas, ele me buscava no trabalho, íamos jantar, passear pela cidade. Ele não me escondia de ninguém. Por tudo isso, nunca achei que ele pudesse ter algo escondido em sua vida", disse ela à revista.

Em dado momento, o homem revelou para Maria que estava doente, ela até se ofereceu para ir até Coatzaqcoalcos para ajudá-lo a fazer os exames necessários, mas foi impedida. Dias depois, ele revelou seu diagnóstico: insuficiência renal, necessitando urgente de um transplante de rim. Muito apaixonada, a jovem não pensou duas vezes em doar o órgão caso fosse compatível, e ela era.

"Meu amor, não se preocupe, não precisa procurar mais um doador, porque eu vou te dar o meu rim. Eu te amo e posso ser a doadora", disse ela a Mathias ao saber do diagnóstico.

Mulher do namorado foi visitá-la após a cirurgia

No relato, ela afirmou ainda que, após três horas e 20 minutos de cirurgia, recebeu a visita de uma mulher enquanto estava na companhia da sua "sogra", que lhe disse: "Você é um anjo. Muito obrigada. Você salvou a vida do meu marido". Maria ficou sem entender a fala e começou a suspeitar do namorado, mas se confortou nas mensagens e apoio de seus cunhados, afinal, a família do rapaz sabia da sua existência.

A descoberta da traição

Logo depois da doação, ela retornou para a sua cidade natal e percebeu que o relacionamento com Mathias estava abalado. Ele passou a ficar distante, apresentar um comportamento grosseiro e mal respondia às suas mensagens. O casal conversava apenas das 15h45 até 16h10, sem um minuto a mais. Decidida a entender o que estava acontecendo, ela foi até o hospital de surpresa e encontrou a mesma mulher no quarto do namorado.

"A mulher o chamou de 'meu amor' e disse que estava voltando do almoço, como fazia todos os dias. Foi quando percebi mais uma vez como fui trouxa. Por isso ele só podia falar comigo naquele horário restrito, era quando ela ia almoçar", comentou.

Ela chegou a se apresentar para a mulher como a namorada de Mathias e as duas não reagiram a situação, apenas trocaram olhares e observaram o rapaz em "estado de choque". Após a descoberta, a jovem voltou para a sua cidade e não teve mais contato com o ex-namorado ou com a sua família, ela até mesmo foi bloqueada nas redes sociais. "Hoje penso que tudo já devia fazer parte de um plano do Mathias para eu me apaixonar por ele e doar meu rim", finalizou ela sobre a história inusitada.

O relato fez sucesso na internet, com muitos revoltados com a farsa de Mathias, já outros tentaram conformar a "vítima" afirmando que pelo menos ela estava em paz e agora poderia ser amada e vivenciar um relacionamento verdadeiro.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)